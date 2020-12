Lionel Messi: Das waren meine besten Trainer

Messi über das Transfer-Theater

Guardiola trainierte den sechsfachen Weltfußballer von 2008 bis Sommer 2012. In dieser Zeit gewann Barca 14 Trophäen. Luis Enrique coachte Messi von 2014 bis 2017 - in dieser Zeit holte Barcelona neun Trophäen. In dem Interview äußerte sich der 33-jährige Argentinier auch zum Transfer-Theater Ende der Vorsaison, als Messi gehen wollte, der Klub aber auf einer Klausel beharrte, die aus Sicht Messis keinen Bestand mehr hatte. Am Ende gab Messi klein bei und blieb. „Es ist wahr, dass ich im Sommer eine sehr schlechte Zeit hatte“, sagte der Superstar.