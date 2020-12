„Ein Weihnachten wie damals“

So würde ich es sehen. Gott sucht die Nähe zu uns Menschen nicht in einer Zeit, in der alles gut und rund läuft. Er kommt nicht in eine heile, ideale Welt, sondern gerade in jene Situation, die uns besonders herausfordert – eine Welt in all ihrer Brüchigkeit. Und das mitten unter jene Menschen, die unter der Lage besonders zu leiden haben.