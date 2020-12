Rennweger fordern ermäßigte Jahresmaut

„Seit der Röhreneröffnung in den 70er-Jahren dürfen die Lungauer gratis zu uns nach Kärnten und in die Stadt Salzburg fahren, wir jedoch müssen schon immer zahlen“, ärgert sich der Rennweger Michael Ramsbacher: „Unsere Gemeinde, Krems und Gmünd sind mit unzähligen Anträgen für zumindest eine günstigere Maut beim Land Kärnten immer aufs Neue gescheitert.“ Die Bewohner fühlen sich vernachlässigt. Im Lungau hat das Land Salzburg die Kosten von Beginn an übernommen. „Bei uns stellte man sich quer. Ein Grund war auch, dass es Frächter aus Unterkärnten für unfair empfunden hätten, wenn die Kosten für die Oberkärntner Kollegen wegfallen würden.“