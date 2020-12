Schwedisches Team bei Tour de Ski ohne Kalla

Das schwedische Langlaufteam tritt ohne sein Zugpferd Charlotte Kalla bei der Tour de Ski an. „Die allgemeine Einschätzung ist, dass die Tour de Ski derzeit nicht das ist, was Charlotte am meisten braucht, um sich auf das vorzubereiten, was später in diesem Winter passieren wird“, sagte Nationalmannschaftsmanager Anders Byström. Die 33-Jährige war gerade erst in die Saison gestartet, nachdem sie im November wegen einer Corona-Infektion aussetzen musste.