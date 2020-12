Drei zusätzliche Teststationen in Oberösterreich

Auch die Kapazitäten an den bisherigen vier Standorten in Vöcklabruck, Bad Leonfelden, Ried im Innkreis und Schlierbach werden ab Montag ausgebaut. „Der Andrang ist sehr hoch. Wichtig ist, dass wir rasch das Angebot aufstocken,“ betonte LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Sonntag in einer Presseaussendung. Mit Stand Sonntag 12.30 Uhr lagen für die derzeitigen Teststraßen des Landes gesamt 15.675 Anmeldungen vor, wie der Krisenstab mitteilte. 1.418 Personen waren schon getestet, 22 davon positiv.