Mädchen (6) wollte Hund streicheln: Tier biss zu

Ein Mädchen ist in Wien-Döbling am Donnerstagnachmittag von einem Hund gebissen und im Gesicht und am Oberkörper verletzt worden. Das Ganze spielte sich im Nahbereich einer Volksschule ab, als die Sechsjährige mit Einverständnis der Hundehalterin und in Anwesenheit der Mutter das Tier streicheln wollte.