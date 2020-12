Infizierter: „War schon mehr drüben als herüben“

Wissen Sie noch, wie Sie sich angesteckt haben?

Nein, ich war nur daheim und wir hatten keinen Besuch. Los ging’s am Freitag, 6. November, mit leicht erhöhter Temperatur, die am Samstag weg war. Dann ging’s schnell – am Montag brachte mich die Rettung direkt auf die Intensivstation.