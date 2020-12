Dominik Szoboszlai: „Ich konnte kein Deutsch ...“

„Das erste Problem: Ich konnte kein Deutsch.“ Dominik Szoboszlai, ab Jänner bei RB Leipzig unter Vertrag, erinnert sich in einem „Abschiedsinterview“ auf dem Haus-eigenen YouTube-Kanal des FC Red Bull Salzburg an seine Anfänge bei den Bullen. „Diese dreieinhalb Jahre sind sehr schnell vergangen. Ich habe sie wohl noch gar nicht richtig realisiert“, so Szoboszlai.