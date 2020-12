Rekord-Ablösesumme! Szoboszlai-Transfer offiziell

Szoboszlai: „Salzburg immer in meinem Herzen“

„Ich verlasse meine zweite Heimat Salzburg, aber sie wird immer in meinem Herzen bleiben“, lässt sich der 20-jährige Szoboszlai in einer Vereinsaussendung zitieren. Er sei „als Junge gekommen und gehe als Mann. Als Fußballer habe ich in Salzburg so viel gelernt. Eines meiner großen Ziele mit dem Klub war es, unbedingt die Champions League zu erreichen. Dieses Abenteuer haben wir geschafft.“