Gesäusestraße ist ab sofort wieder befahrbar

„Dann kamen Schnee und Schlechtwetter und es war an ein Beräumen des Geländes nicht zu denken. Am Dienstag konnte dann endlich ein Hubschrauber starten, der einen Spezialisten am Seil in das Gelände flog und der die losen Felsblöcke löste beziehungsweise entfernte. Und dann ging alles sehr schnell, ab Mittoch, 17 Uhr, kann die Totalsperre der Gesäusestraße aufgehoben werden, abschnittsweise kann es noch zu kurzfristigen Behinderungen kommen“, so Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang.