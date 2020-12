Muttereralm-Bahn: Schöne Grüße aus „Tatry-Muttra“

Millionen an öffentliche Mitteln flossen

Wie berichtet, haben sich die Bürgermeister von Götzens und Mutters sowie die Innsbrucker TVB-Spitze um Karl Gostner und Patrizia Niederwieser dazu entschlossen, das (laufend defizitäre) Skigebiet ins Ausland zu verkaufen. Dies, obwohl in den letzten Jahren Millionen an öffentlichen Mitteln in den Betrieb des beliebten, aber eben auch notleidenden, Skiberg geflossen sind und der Anlagenpark zwischen Mutters und Götzens überdimensioniert ist. Ein Abbau und Verkauf der Götzner Bahn steht weiter im Raum. Das hat selbst der nunmehr als Seilbahnmakler agierende Schweizer Berater Roland Zegg von grischconsult in seiner Bergbahnstudie aus dem Jahr 2014 erwogen und bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auch empfohlen.