Ausländische Firma darf Muttereralm-Bahn kaufen

Fusion mit Axamer Lizum in greifbarer Nähe

Die Investoren boten für eine entschuldete Bahn 4,5 Millionen Euro. Die erste Rate von 3,25 Mio. Euro ist mit Übergabe am 1. April 2021 fällig, die zweite Rate mit dem Stichtag, wenn alle Genehmigungen einer Verbindung zur Axamer Lizum vorliegen. Damit rückt die bereits einmal gescheiterte Fusion wieder in den Fokus.