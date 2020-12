Gemeinden bleiben auf Massentest-Kosten sitzen

In Hallein geht Stadtchef Alexander Stangassinger von einer fünfstelligen Summe aus, „vor der kein Einser steht“. In der Stadt Salzburg soll es sogar eine halbe Million Euro sein. Auch in Bischofshofen befürchtet Ortschef Hansjörg Obinger: „Dass der Bund nicht die volle Summe übernimmt. Dabei wäre es logisch, weil er anschafft.“ Die Gemeindevertretung Oberndorf fordert vom Bund per Resolution mehr Geld.