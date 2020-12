Ab 18 Uhr LIVE: Leverkusen gegen Hoffenheim

Bayer Leverkusen kann sich heute mit einem Sieg gegen Hoffenheim an die Spitze der deutschen Bundesliga setzen. Das Werksteam konnte sich in den letzten Wochen im Schatten der Großen wieder hocharbeiten und stellt mit dem Ex-Leipziger Patrik Schick einen der besten Stürmer der Liga. Bei Hoffenheim will Neo-Papa Florian Grillitsch der Leverkusener Angriffsmaschinerie etwas entgegenzusetzen versuchen. Mit dem Krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts vom Spitzenspiel.