Der kleine Paul (5) braucht ein Weihnachtswunder

Unterstützung erhalten sie vom Verein Geben für Leben, der regelmäßig so genannte Typisierungsaktionen in ganz Österreich veranstaltet. Heute findet eine derartige Veranstaltung von von 10 bis 15 Uhr im Adeg Meisterfrost in Pinkafeld statt. Die Spender-Registrierung selbst ist schmerzlos und geht ganz rasch über die Bühne. Das weiß auch Manuel. Der Burgenländer ließ sich im Juli 2020 in Oberwart typisieren. „Schon im September kam dann überraschend ein Anruf, dass ich als Spender für einen Buben in Frage käme“, schildert der 27-Jährige. Nach einer Voruntersuchung im Spital in Oberwart erfolgte wenig später die eigentliche Spende im Wiener AKH – sie bedeutete für das Kind die Rettung. Auf ein solches Weihnachtswunder hoffen nun auch Paul und seine Familie von ganzem Herzen.