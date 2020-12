20. Weltcup-Saison! Reichelt sucht den Killer

Das erste Weltcup-Rennen bestritt Reichelt im Dezember 2001 mit einem Super-G - in Val d’Isère. „Ich kann mich erinnern, dass ich am letzten Tor vorbeigefahren bin. So wie übrigens der Hansi Knauß auch“, erzählt der Salzburger mit seinem so typischen Spitzbuben-Lächeln. „Wenn ich die Bilder von damals sehe: Da war ich noch ein echter Jungspund! Und der Breiteste bin ich zwar heute auch nicht, aber damals war ich wirklich ein Spargeltarzan.“