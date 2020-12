Ringen um die Zukunft der Gleichenberger Bahn

Zu Silvester endet nun aber eine Ära, der reguläre Personenverkehr wird eingestellt (auch wenn die Grünen im Landtag das Ruder noch herumreißen wollen). Die Steiermarkbahn hat stattdessen seit Sommer das Busangebot ausgedehnt. Doch stillgelegt soll die Bahnlinie nicht werden. Zum einen wird sie weiter von der Firma Appel für Gütertransporte genutzt, zum anderen ist eine touristische Nutzung gerade an Wochenenden und an Feiertagen angedacht - auch der Verein Fahrgast macht in diese Richtung Druck.