Deutsche Post startet „mobile Briefmarke“

Die Deutsche Post bietet die Frankierung von Briefen ab sofort auch über eine App an. Über „Post & DHL“ bekommen Kunden einen Code, den sie mit der Hand auf den Briefumschlag schreiben, wie der Konzern am Mittwoch in Bonn mitteilte. Im späteren Sendungsverlauf erkennt die Deutsche Post dann, dass der Brief frankiert ist. Die Dienstleistung löst das 2008 eingeführte Handyporto ab, bei dem Nutzer per SMS einen Frankierungscode bekamen.