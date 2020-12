Flügellahme ÖSV-Adler: Wettlauf um WM-Start

Ski-Präsident Peter Schröcksnadel (unten im Bild) ist ein Mann der Tat. Nach dem Corona-Ausbruch beim Skisprung-Weltcup in Nischni Tagil setzte der 79-jährige Tiroler alle Hebel in Bewegung, um das komplette Team zurückzuholen. Den ÖSV-Adlern hätte ein längerer Quarantäne-Aufenthalt in Russland gedroht...