Was von der Kulturhauptstadt bleibt

FP fordert Gutscheine, grüne Kritik an „Kikula“

Keine Gedanken verschwendet Klaus Otzelberger an ein Kulturhauptstadtjahr: „Die Bürger haben nun absoluten Vorrang vor diversen Kulturprojekten. Statt 137 Millionen Euro in den nächsten Jahren dafür auszugeben, sollte jeder St. Pöltner vom Magistrat einen 1000-Euro-Gutschein erhalten.“ Das würde für alle Wahlberechtigten 46 Millionen Euro kosten und sei laut Otzelberger finanzierbar: „Haben wir die Wirtschaftskrise halbwegs gut überstanden, dann können wir wieder Millionen-Kulturprojekte andenken.“