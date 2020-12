Hochegger: Vom Anzug in die Strandschlapfen

Achillessehnenriss als „Wende“ in seinem Leben

„Die Wende“, sagt er heute leise und nachdenklich im „Krone“-Gespräch, „kam 2005 mit dem Riss meiner Achillessehne.“ Statt Heilung gab es Entzündungen und die Suche nach alternativen Behandlungsmethoden: „Eine Energietherapeutin sagte, ich sei völlig blockiert.“ Hochegger stellte seine Ernährung um, wurde Veganer. Fuhr nach Indien, um zu meditieren. Lernte Yoga. Streifte den Business-Anzug ab, schlüpfte in die Strandschlapfen: „Ich hab' mir Fragen übers Leben gestellt. An sich und im Besonderen über meines. Über die Gier, immer mehr haben zu wollen, als man braucht, über Schein und Sein.“