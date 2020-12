WM in Katar: „Freuen uns auf die Herausforderung“

Seit 1998 wartet Österreich auf die Teilnahme an einer Fußball-WM, zuletzt gab es in der Qualifikation für Russland 2018 nur den vierten Platz hinter Serbien, Irland und Wales. Heute ab 18 Uhr erfährt man die Gegner auf dem Weg zur WM 2022 in Katar, Österreich befindet sich in Topf zwei, erhält also ein „Kaliber“ als Gegner, ein Wunschlos haben Teamchef und Spieler nicht: