Reisebeschränkungen treffen Familien hart

Tiroler Neos, Südtiroler Team K und bayerische FDP treten gemeinsam gegen Reisebeschränkungen in der Euregio ein: „Wenn es tatsächlich so kommt, wie es die Regierungen in Wien, Rom und Bayern planen, wird es heuer für ganz viele Menschen ein sehr einsames Weihnachtsfest werden. Das dürfen wir nicht zulassen“, warnt Neos-Klubobmann Dominik Oberhofer vor anstehenden Reisebeschränkungen: „Ein Weihnachten in dieser Form ist den Menschen und Familien unserer Regionen nicht zumutbar!“