Anna Veith und Hans Knauß machen gemeinsame Sache

In guter alter Ex-Skifahrertradition schlüpft nach Hansi Hinterseer, Hermann Maier, Franz Klammer, Marlies Raich und zuletzt Marcel Hirscher heute Hans Knauß in die Rolle des Fremdenführers - diesmal durchs winterliche Österreich: Nach der erfolgreichen Sommerfolge mit Hirscher (1,2 Millionen Zuseher) „soll nun aufgezeigt werden, welche Optionen es gibt, den Winter auch in Corona-Zeiten schönstmöglich zu erleben“, so Channelmanger Alexander Hofer.