Gewerbe und Handwerk als stabile Säulen

Die Wirtschaftskammer hat in den vergangenen Tagen mit Unternehmern aus ganz Kärnten gesprochen, die Bandbreite reicht von Bäckern, Konditoren, dem Bau- und Technikbereich bis hin zu Lebensberatern. „Es war uns wichtig, ein Stimmungsbild in der Corona-Zeit aus allen Bereichen zu bekommen“, so Klaus Kronlechner, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk. „Unternehmer sind froh, dass sie am Montag wieder aufsperren dürfen. Das Weihnachtsgeschäft ist eine umsatzstarke Zeit.“