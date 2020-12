Hartberger Torschlucker wollen die Null sehen

„Dass wir so oft Gegentore bekommen und dann auch noch oft in Rückstand geraten, ist wirklich nicht gut“, meint Abwehr-Urgestein Thomas Rotter, nachdem Hartberg in dieser Saison noch in jedem Ligaspiel ein Gegentor kassiert hat. „Einem Rückstand hinterherzulaufen, kostet einige Nerven und viel Energie.“

„Kasten bleibt dicht“

Auch deshalb hofft Rotter vorm Duell gegen Rapid: „Diesmal bleibt unser Kasten wieder dicht!“ Auch wenn der 27-Jährige natürlich weiß: „Gegen Rapid wird’s brutal schwer.“ Der Beweis: Die Hütteldorfer (22) erzielten nach Tabellenführer Salzburg (34) die meisten Tore der Liga.