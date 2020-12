Geihseder feiert in Hochgurgl sein Europacup-Debüt

Organisation fast so kompliziert wie im Weltcup

Die Organisation der Europacup-Rennen ist schon fast so kompliziert wie im Weltcup: Negative Tests sind die Vorgabe, am Gelände müssen FFP2-Masken getragen werden und die Teams dürfen nur getrennt mit dem Lift fahren. Aber nichtsdestotrotz gibt es für das heutige erste Rennen 120 Meldungen, darunter auch der Deutsche Alex Schmid, der beim Weltcup-Parallelrennen in Zürs zuletzt Dritter war.