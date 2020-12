Krach bei Ferrari! Vettel: „Sollte ihn crashen“

Dicke Luft bei Ferrari! Das Duell zwischen Sebastian Vettel und Charles Leclerc geriet am Sonntag in Bahrain angesichts des schlimmen Feuer-Unfalls von Haas-Pilot Romain Grosjean in den Hintergrund. Doch eines steht fest: Der Deutsche ist richtig sauer auf seinen Ferrari-Teamkollegen und kündigt sogar einen Crash an.