Kroatien: Einreise nur mit negativem Corona-Test

In Kroatien gelten neue Einreisebeschränkungen: Reisende aus EU-Ländern müssen nun bei der Einreise einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegen oder einen PCR-Test in Kroatien machen lassen und das Ergebnis in Selbstisolation abwarten. Auflagenfrei ist die Einreise aus einem EU-Land oder einer Region, die auf der Corona-Ampel der EU-Gesundheitsagentur ECDC als grün kategorisiert ist.