Corona-Ampel: Fast die ganze EU leuchtet rot

Unterschiedliche Maßnahmen

In ganz Europa stiegen in den vergangenen Wochen die Infektionszahlen rasant, die in den einzelnen EU-Ländern getroffenen Maßnahmen sind unterschiedlich. Am 19. November werden sich die EU-Staats- und Regierungschefs virtuell treffen, um erneut über das Pandemie-Geschehen und eine Antwort darauf zu beraten.