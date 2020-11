Habt acht! Bundesheer nun im Pflegeheim-Einsatz

Das Personal kommt aus dem Sanitätszentrum Süd in Graz, in dem mehr als 100 Soldaten versammelt sind, die zusätzlich zu ihrer militärischen Ausbildung auch eine zivile Ausbildung haben: „Diese Strukturen ermöglichen es uns, auf außergewöhnliche Situationen, so wie aktuell in St. Lorenzen, zu reagieren“, erklärt Schweiger. Vorerst soll der Assistenzeinsatz bis Mittwoch dauern, doch Schweiger versichert: „Wir werden nicht weggehen, bevor die zivile Infrastruktur wieder lückenlos aufgebaut ist.“