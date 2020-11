Hier rettet sich Grosjean aus dem Feuer-Auto

„In zwölf Formel-1-Jahren habe ich kein so großes Feuer gesehen“, gestand der Held des Abends. „Ich habe zunächst gar nicht gewusst, wo ich hin sollte, weil das Auto ja zweigeteilt war. Es dauerte einen Moment, um zu begreifen, was los war. Ich bin mir sicher, dass es nur eine Sekunde oder so war, aber es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Und dann hat Romain sich selbst befreit, was ziemlich unglaublich ist nach einem solchen Unfall.“