Schwieriger Nacht-Einsatz in den Leoganger Bergen

Lange Nacht für Leoganger Bergretter: Gegen 18 Uhr am Samstag ging ein Alarm ein. Zwei bayrische Bergsteiger (30, 37) hatten sich in den Steinbergen verirrt. Für den Rettungs-Heli war es zu neblig und zu dunkel - die Retter mussten zu Fuß aufsteigen. Nach drei Stunden erreichten sie die Wanderer am Gipfel des Hundshörndl auf 2482 Metern