Coronavirus: Die ersten Details zum Impfplan

Am Samstag wurde eine Schallmauer durchbrochen: Die Corona-Pandemie hat bereits 3018 Todesopfer im Land gefordert! 132 Tote wurden von den Behörden allein am Samstag gemeldet – ein trauriger Rekord. Dafür setzte sich der leichte Rückgang bei den Neuerkrankungen fort (4669). Exakt 4279 Personen befanden sich in Spitalsbehandlung, davon 688 auf Intensivstationen. Auch hier gingen die Zahlen hinunter.