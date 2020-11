Ralph Hasenhüttl spricht über Wechsel zu ManUnited

Ralph Hasenhüttl neuer Trainer von Manchester United? Der Steirer hat Medienberichte, die ihn mit einem Engagement bei den Red Devils in Verbindung bringen, beiseitegeschoben. „Das ist nicht wirklich etwas, womit ich mich befasse“, sagte der Trainer des englischen Fußball-Erstligisten Southampton am Freitag vor dem Spiel gegen United am Sonntag. „Ich interessiere mich nur für das, was hier bei diesem Klub passiert.“