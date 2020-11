Streit um Innsbrucker Schlachthofblock entschieden

Architektenwettbewerb und Start der Sanierung

In den Eckbereichen sind Studentenwohnungen geplant. Hier soll in Kürze mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Das eigentliche Projekt startet 2023 nach dem Architektenwettbewerb. „Alles in allem ein Projekt, das das Potenzial hat, richtungsweisend für den Wohnbau in der Landeshauptstadt zu sein“, war sich die Regierungskoalition einig.