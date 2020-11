Überdosis war für 20-Jährige wie Todesurteil

Einiges ist noch im Unklaren, doch so stellt sich der Ablauf der Geschehnisse vorerst dar. Die 20-Jährige war am Vortag mit einem 18-Jährigen unterwegs gewesen, soll sich von einem Dritten eine Rauschgiftspritze verabreichen lassen haben. Doch aus dem erhofften Trip wurde ein schlimmer Albtraum, ein finaler Absturz in die Drogen-Hölle. Der jungen Frau ging es immer schlechter. Der 18-Jährige brachte sie mit einem Taxi zur Wohnung ihres Verlobten (25) im Welser Stadtteil Wimpassing.