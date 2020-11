Ein Forum für das große Dilemma der Arbeit

Die Situation ist angespannt bei „Cosmed Austria“: Der Geschäftsführer (Facebook-Kritiker Max Zirngast in einer Gastrolle) ist nicht zufrieden mit den Quartalszahlen und möchte die Effizienz in seiner Niederlassung des internationalen Konzerns steigern. Also werden in der Produktion die Stückzahlen erhöht und die Arbeitsbereiche für den einzelnen Mitarbeiter erweitert.