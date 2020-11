Immunität gegen Corona wird in Krems erforscht

Kostenlos, aber gewiss nicht umsonst werden an der DPU nun wieder Antikörper-Screenings angeboten. „Unser Ziel ist es herauszufinden, ob auch nach dem Verschwinden der Antikörper durch die T-Zellen-Population der weißen Blutkörperchen noch eine Immunität gegen das Coronavirus besteht“, schildert Direktor Robert Wagner. Als Versuchspersonen für das Screening gesucht werden Landsleute, die zwischen März und Ende Juni nachweislich mit dem Virus infiziert waren. Die Checks selbst sollen dann am 10. sowie am 11. Dezember direkt an der Universität in Stein durchgeführt werden. Nähere Informationen zu den Tests und Anmeldungen unter: 0676/8424 19372.