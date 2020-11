Russland-Presse lobt Medwedew nach Sieg über Thiem

In Russland hat die Titel-Premiere von Daniil Medwedew bei den ATP Finals der Tennisprofis Freude und Überraschung hervorgerufen. „Und hier ist der langersehnte Sieg, auf den wir elf Jahre lang gewartet haben!“, schrieb die Boulevardzeitung „Komsomolskaja Prawda“ nach Medwedews Drei-Satz-Erfolg über Dominic Thiem am Sonntagabend in London: „Es ist ein Sieg ohne Zweifel. Bei diesem Turnier hat Medwedew nicht ein einziges Match verloren und die Top 3 geschlagen. Fantastisch!!!“