7 Tipps gegen Online-Frust und Abzocke

Schutz beim Online-Shopping: Rechtsschutzversicherung hilft

Was Verbraucherinnen und Verbraucher oftmals nicht wissen: Rechtsstreitigkeiten aus Verträgen sind nicht immer automatisch in einer privaten Rechtsschutzversicherung mitversichert. Daher sollte der Deckungsbaustein Vertrags-Rechtsschutz in die Versicherung inkludiert werden. Achten Sie hier auch auf die örtliche Geltung: In der absoluten Basisausstattung sind meist nur Vertragsstreitigkeiten in Österreich abgedeckt. Ein guter Schutz ist dann gegeben, wenn der Vertrags-Rechtsschutz innerhalb der EU - idealerweise in ganz Europa - gilt.