Lorient verlor mit „Joker“ Grbic 0:4 bei Lille!

Der 24-jährige Stürmer wurde am Sonntagabend bei der 0:4-Auswärtsniederlage seines französischen Ligue-1-Klubs Lorient beim Liga-Zweiten Lille in der 59. Minute eingewechselt. Zu dem Zeitpunkt lagen die Gäste bereits ziemlich aussichtslos mit 0:3 zurück. Sie sind in der 20er-Liga nach elf Runden auf Rang 18 zu finden.