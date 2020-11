„Uns wurde ein wertvolles Gut in die Wiege gelegt“

In einem Wirtshaus aufzuwachsen, scheint die Kreativität zu beflügeln, haben doch Maria Neuschmid und ihr Bruder Stefan Vögel die heimische Comedy-Szene nachhaltig geprägt. „Wir kamen viel mit Menschen in Berührung, hatten viele Freiheiten und es lief immer was. Vor allem hat uns Gott ein kostbares Geschenk in die Wiege gelegt: Humor“, erinnert sich die gebürtige Hohenemserin an ihre Jugend. Ihren Sinn für gute Pointen hat sie behalten, landete sie doch nach ihrer Schauspielausbildung im Salzburger Mozarteum einen Hit nach dem anderen.