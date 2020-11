Struber verlor bei Debüt mit New York Red Bulls

New York ging durch den 17-jährigen Caden Clark in Führung (23.), Pedro Santos per Elfmeter (26.), Darlington Nagbe (46.) und Gyasi Zardes (68.) drehten die Partie aber zugunsten des Favoriten. Brian White, in der 59. Minute für den Steirer Daniel Royer eingewechselt, gelang in der 90. Minute nur noch der Anschlusstreffer.