16 Corona-Fälle: Strafe gegen Uruguays Verband

Drei Tage nach dem 3:0 Uruguays gegen Kolumbien waren Stürmerstar Luis Suarez und Torhüter Rodrigo Munoz positiv auf das Coronavirus getestet worden und fehlten am Dienstag im Heimspiel in der WM-Qualifikation in Südamerika gegen Tabellenführer Brasilien (0:2). Am Freitag war Kapitän Diego Godin vom italienischen Erstligisten Cagliari Calcio als 16. Person positiv getestet worden. Insgesamt zehn Spieler und sechs Beteiligte aus dem Betreuerstab sind infiziert.