Von „Ex“ der Freundin bedroht und terrorisiert

„Und dann wurde ich schwer verletzt“

„Alles“, erzählt der gebürtige Belgier, „begann damit, dass ich mich 2014 bei einem Urlaub in meinem Heimatland verliebte.“ In eine Österreicherin, die dort damals gerade kurzzeitig jobbte: „Und ja, wir zwei gingen rasch eine Beziehung ein und zogen in der Folge zusammen.“ Bald danach fing der unfassbare Terror an. Der Ex-Freund seiner Partnerin, 37 Jahre alt, ein Labormitarbeiter - „er lebt in Belgien“ - schaffte es nicht, die Trennung von der Frau zu verkraften, und noch weniger, dass sie sich fix „an einen anderen“ gebunden hatte.