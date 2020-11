Lili Paul-Roncalli will sich bei VOX ausziehen

16 Prominente - acht Frauen, darunter die österreichische Artistin und „Let‘s Dance“-Gewinnerin Lili Paul-Roncalli, und acht Männer - stellen sich bei „Showtime of my Life - Stars gegen Krebs“ der größten Herausforderung ihres Lebens. Sie sagen dem Krebs den Kampf an - und gehen dafür bis zum Äußersten: In zwei stilvoll inszenierten Shows, begleitet von Guido Maria Kretschmer, lassen sie vor einem Millionenpublikum die Hüllen fallen. Ihre Botschaft: Wer sich auszieht, kann sein Leben retten.