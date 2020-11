Sechs Jugendliche sollen 26 Mal gezündelt haben

26 Müllcontainer wurden in den vergangenen Wochen in der Stadt Salzburg in Brand gesteckt – von den Tätern fehlte jedoch jede Spur. Nachdem zwei Jugendliche schließlich letzte Woche in flagranti beim Feuerlegen erwischt wurden, konnte die Polizei nun insgesamt sechs Halbwüchsige ins Visier nehmen.