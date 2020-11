Beim großen Finale kann Nemecz nur gewinnen

„Ideales Golf-Wetter“

Seit Sonntag weilt Nemecz auf Mallorca - von der Außenwelt bekommt er in seiner Blase kaum was mit. Aber im Gegensatz zu Cadiz, wo Corona das öffentliche Leben völlig zum Stillstand gebracht hat, ist Mallorca nicht völlig ausgestorben. Freilich - der Deutschen liebste Urlaubsinsel pulsiert nicht, „aber vereinzelt sieht man schon Leute in Cafes und Restaurants sitzen“, berichtet Nemecz und fügt hinzu: „Für uns ist’s hier perfekt, wir haben 20 Grad - das ideale Golf-Wetter also.“