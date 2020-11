EU plant, Wasserkraft den Hahn abzudrehen

Was, wenn Wasserkraft dennoch so eingestuft wird?

Eine Einstufung als ,Brückentechnologie’ hätte massive negative Auswirkungen für die Wasserkraft in ganz Europa und damit auch in Österreich. Stark betroffen wären die westlichen Bundesländer wie Tirol und Vorarlberg. Um unser Ziel - 100% Ökostrom bis 2030 - zu erreichen, brauchen wir jede Kilowattstunde Strom aus erneuerbarer Energie, die wir bekommen können.